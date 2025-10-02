Заметнее всего повышение температуры будет ощущаться на севере страны.

В пятницу, 3 октября, дожди прекратятся по всей Украине. Ожидается облачная погода с солнечными прояснениями. Температура также слегка повысится, только на западе страны еще будет холодно, всего +8°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +13°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +10°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.

В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.

В Тернополе 3 октября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.

В Виннице завтра будет +5°...+12°, облачно с прояснениями.

В Житомире в пятницу ночью будет -1°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+14°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+17°.

В Одессе 3 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +17°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +19°.

В Запорожье температура ночью +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +14°, облачно с прояснениями.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +8°...+20°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +18°.

3 октября - какой праздник, приметы погоды

3 октября - святого священномученика Дионисия Ареопагита. По приметам, если погода в этот день солнечная и ясная, то и осень будет сухая и теплая.

Вас также могут заинтересовать новости: