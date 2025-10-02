В пятницу, 3 октября, дожди прекратятся по всей Украине. Ожидается облачная погода с солнечными прояснениями. Температура также слегка повысится, только на западе страны еще будет холодно, всего +8°...+12°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +13°.
- Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +10°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +10°.
- В Тернополе 3 октября ночью будет +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +12°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +12°.
- В Виннице завтра будет +5°...+12°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в пятницу ночью будет -1°, днем +12°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+14°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +17°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +5°...+17°.
- В Одессе 3 октября - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +17°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +6°, днем +19°.
- В Запорожье температура ночью +8°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +14°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +17°.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +19°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +8°...+20°.
- В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +6°, днем +18°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +18°.
3 октября - какой праздник, приметы погоды
3 октября - святого священномученика Дионисия Ареопагита. По приметам, если погода в этот день солнечная и ясная, то и осень будет сухая и теплая.