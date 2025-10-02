В то же время, лидеры стран-членов ЕС во время обсуждения стремились "глубже погрузиться в суть" вопроса, чтобы подготовить финальное решение по этому вопросу.

На неформальном заседании лидеров стран-членов Евросоюза и встрече Европейского политического сообщества 1-2 октября не предполагалось одобрение окончательного решения о предоставлении Украине репарационного займа объемом 140 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Копенгагене.

"Мы должны на определенном этапе принять официальное решение по репарационному займу. Мы не могли сделать это на вчерашней неформальной встрече Европейского Совета", - сообщила Фредериксен.

В то же время, она пояснила, что неформальные встречи используются для "более глубокого погружения в суть" предложения от Европейской комиссии во время обсуждений.

"И мы должны это попытаться сделать вместе. Поэтому, я думаю, что мы продвинулись ближе [к решению - УНИАН], но мы еще не в том положении, чтобы завершить и принять решение. Этого не было в планах на эти дни", - подчеркнула Фредериксен.

Она добавила, что на неформальных встречах решений не принимают. Скорее идея заключается в том, чтобы готовить политическое решение.

Репарационный кредит для Украины

Как сообщал УНИАН, в ЕС выступили с предложением предоставить Украине репарационный заем на сумму 140 млрд евро за счет доходов от российских замороженных активов. Предполагается, что Украина возместит заем только после того, как РФ прекратит войну и оплатит послевоенные репарации.

В то же время, не все страны-члены ЕС поддерживают эту идею. В частности, известно, что Франция сопротивляется принятию этого предложения.

При этом, 1 октября Франция, Бельгия и Люксембург выступили против согласования решения о предоставлении Украине репарационного займа.

