Ученые выяснили, что тюлени способны замечать удивительно тонкие различия в ширине вихревых колец, используя только усы.

У рыб есть способ побега, который выглядит как попытка запутать: когда они убегают, то выпускают несколько потоков водяных "колец", которые могут сбить охотника со следа.

Как пишет издание Earth, новые эксперименты показали, что тюлени способны видеть этот трюк. В частности, своими усами они могут определить, какое из двух вихревых колец больше – даже если разница составляет 2 см – и использовать эту подсказку, чтобы предугадать, куда на самом деле поплывет рыба.

В новом исследовании немецкие ученые обучили тюленя по кличке Филоу "чувствовать" вращающиеся круги воды без использования зрения или слуха, а затем определять, какое кольцо больше.

Исследование, проведенное под руководством Ростокского университета, предполагает, что тюлени способны распознавать мелкие детали в кильватерном следе, который указывает им истинное направление уплывающей рыбы, несмотря на сбивающий с толку рыбий вихрь.

Отмечается, что когда хищник делает выпад, рыба отвечает стремительным побегом, выбрасывая три струи воды подряд в разных направлениях. По крайней мере две из этих струй сворачиваются в воронкообразные вихри – вихревые кольца.

Один из них крупнее другого. Если тюлень может определить, где какой вихрь, он может определить, куда метнулась рыба. Это была догадка. Вопрос заключался в том, достаточно ли точны усы тюленя, чтобы сделать это в режиме реального времени.

"У тюленя будет больше шансов угадать направление побега рыбы, если он сможет различить два вихревых кольца", – сказал соавтор исследования Вольф Ханке, эксперт по сенсорной и когнитивной экологии из Ростока.

"Сложность в том, что разница, которую должен распознать тюлень, невелика – порядка нескольких сантиметров в быстром, хрупком водовороте", - объяснил он.

Издание отметило, что Филоу, живущего в Морском научном центре в Ростоке, исследователи научили погружать голову в воду с завязанными глазами, исключая визуальные подсказки, и оставаться неподвижным, пока команда создавала рядом с ним вихревое кольцо с помощью поршневого устройства.

Иногда они окрашивали воду уранином, чтобы исследователи могли определить форму кольца, но Филоу его так и не увидел. Через несколько мгновений они создавали второе кольцо на противоположной стороне – чуть больше или меньше первого.

Задача Филоу была простой по замыслу, но сложной на практике: нужно было на ощупь определить, с какой стороны кольцо больше, а затем подтолкнуть один из двух зеленых шариков, закрепленных по обе стороны от головы, чтобы сообщить ответ. Правильный ответ приносил рыбу.

Это не было мгновенным. "Ему потребовалось немало времени, чтобы понять концепцию различных размеров вихревых колец.Но как только дело дошло до сути, Филоу стал удивительно последовательным судьей о геометрии воды", - сказал Ханке.

Команда начала с диаметров вихрей от 90 мм до 46 мм. В сотнях парных испытаний Филоу стабильно выбирал большее кольцо более чем в 80% случаев.

Важно отметить, что наименьший зазор, который он мог преодолеть - почти 17,6 мм- все еще находился в пределах досягаемости его усов. Это довольно жесткий порог в условиях грязной среды.

Чтобы убедиться, что он не запоминает фиксированные пары, исследователи перетасовали пары. Кольцо, которое он ранее "игнорировал" на отметке 68 мм, стало большим в новой паре. Он все же его заметил.

После месяцев и тысяч переключений закономерность сохранилась. Ученые выяснили, что тюлени способны замечать удивительно тонкие различия в ширине вихревых колец, используя только усы.

Ученые объяснили, что когда испуганная рыба выпускает эти три струи, вторая струя движется в противоположном направлении от ее траектории и, как правило, оставляет большее из двух колец, которое тюлень почувствует. Если хищник может различать эти кольца, шумный, многокольцевой след становится четким указателем.

Большое кольцо говорит: "Рыба пошла туда – пойди в другую сторону". Исследование предполагает, что тюлени способны делать именно это, превращая сбивающий с толку взмах в надежную подсказку.

Результат также согласуется с тем, что мы знаем об усах ластоногих. Они настроены на тонкие узоры течения, а их структура поверхности подавляет самоиндуцированный шум и повышает чувствительность к внешним завихрениям. Различение ширины колец менее чем на два сантиметра выводит эту способность на впечатляющий уровень.

