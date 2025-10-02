Оксана Жолнович считает, что в Украине можно было бы установить прожиточный минимум и минимальную пенсию на уровне 4,5-4,7 тыс. грн.

Минимальная оплата труда в Украине должна составлять 60% от средней заработной платы. Таким образом "минималка" должна составлять не менее 12 тысяч гривень.

Об этом сообщила бывший министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире "Новини.Live".

"Если мы сейчас говорим о 25-26 тысяч гривень среднюю зарплату по Украине, это означает, что люди на такие деньги живут и сохранение "минималки" на уровне 8,5 тысяч гривень - это скорее теневая экономика, чем объективный критерий, объективный показатель. Иначе людям, которым мы реально выплачиваем такую минимальную заработную плату, не за что будет кормить своих детей", - сказала Жолнович.

Она также отметила, что установление минимальной зарплаты в диапазоне 10-12 тыс. грн - "разумное поднятие", которое обеспечит дополнительный приток денег в Пенсионный фонд из-за увеличения отчислений Единого социального взноса. Кроме того, это будет способствовать выведению части средств из теневой экономики.

Жолнович также считает, что в Украине теоретически можно было бы установить прожиточный минимум и минимальную пенсию на уровне 4,5-4,7 тыс. грн.

В Украине в августе средняя заработная плата штатных работников по регионам составила почти 26 тыс. грн, что на 2,2% меньше, чем в июле.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров одобрил проект бюджета на 2026 год. Правительство предлагало увеличить минимальную зарплату с 8 000 грн до 8 647 гривень.

Также Кабмин предлагал увеличить расходы на пенсионное обеспечение, предусмотрев индексацию пенсий в следующем году.

