Авторы статьи считают, что это решение может быть угрожающим для Европы.

Португальское общество и украинцев, временно или постоянно проживающих в Португалии, всколыхнула новость, что в стране построят новый приход Русской Православной Церкви (РПЦ), другое официальное наименование - Московский патриархат (МП), пишет Informnapalm.

В статье указывается, что строительство запланировано в одном из самых известных и элитных городков Португалии, городе Кашкаиш. Он справедливо считается жемчужиной центрального побережья.

Однако, как отмечает издание, город "неожиданно" оказался также центром "хороших русских" и не просто олигархов, но также и откровенных путинистов, и, к сожалению, политиков на зарплате от Кремля.

Видео дня

Издание приводит цитату с официального сайта Муниципального совета города Кашкайш:

"Муниципалитет города Кашкаиш сегодня официально оформил передачу земельного участка для строительства Русской православной церкви и вспомогательных сооружений на условиях права собственности. В церемонии принял участие епископ Корсунский Нестор Русской православной церкви Московского патриархата".

Также там отмечается, что это будет первая в Португалии Русская православная церковь. Епископ Нестор назвал эту новость "большим событием для всей русской диаспоры не только в Португалии, но и во всем мире, охватывая широкий спектр народов".

Отмечается, что эта новость является угрожающей для Европы. Российские агенты, так же как и агенты российского влияния, которые работают за финансовое вознаграждение от Кремля, прекрасно себя чувствуют во всей Европе. Португалия не стала исключением.

В публикации говорится, что РПЦ десятилетиями ведет не только против Украины, а и против всего демократического мира, политическую, экономическую и идеологическую войну. Эта структура, как подчеркивает издание, работает как мощный канал для распространения идеологии "русского мира".

Указывается, что европейцы еще недостаточно осознают опасность этого явления, но авторы статьи вспомнили один из постулатов юриспруденции, что незнание закона не избавляет от уголовной ответственности.

Война России против Украины - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что по данным издания Politico, пропагандистская машина удваивает усилия, выставляя Россию "жертвой", а Запад - хрупкими странами, которые дрожат перед ее мощью. Хотя российские дроны незаконно залетели в ряд стран Европы, Москва именно ее выставляет в роли агрессора. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Генассамблее ООН в Нью-Йорке обвинил Запад в "эскалационной риторике" против России, включая "открытые разговоры о подготовке нападения на Калининградский регион и другие российские территории".

Также мы писали, что эксперты Института исследования войны (ISW) считают, что Кремль пытается сдержать США от поставки Украине ракет Tomahawk. Они напомнили, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ должна знать ответы на вопросы, кто именно будет запускать Tomahawk по России - украинские или американские военные, а также кто будет наводить эти удары. Аналитики считают, что этим Песков пытался уменьшить влияние возможных украинских ударов Tomahawk, когда утверждал, что эти ракеты не изменят динамику поля боя.

Вас также могут заинтересовать новости: