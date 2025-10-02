Нарожный отметил, что Трамп уже давит на Индию, которая продолжает покупать российскую нефть.

Президент США Дональд Трамп может давить на своих торговых партнеров и это давление мы уже видим, отметил основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный в эфире Украинского радио.

"Кнут у Трампа есть только один - это экономический кнут. Он может давить на своих торговых партнеров и это давление мы уже видим", - сказал эксперт.

Он отметил, что также США оказывают давление и на Европейсткий Союз, потому что некоторые страны Европы до сих пор покупают российский газ и нефть и на Индию.

Видео дня

"Кроме ЕС Трамп давит на Индию, которая является огромным торговым партнером для России, которая скупает их нефть, перерабатывает и зарабатывает на этом огромные средства", - отметил Нарожный.

Также по мнению эксперта второй кнут - передача более мощного оружия для Украины.

"Если Трамп скажет, что готов передать несколько сотен "Томагавков" Украине, это также будет средством давления на РФ", - добавил он.

Военный эксперт поделился, что если такое оружие появится на вооружении Украины и еще и не будет ограничений по его использованию, тогда для России это может стать экономической катастрофой.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что "если бы Трамп был у власти, если бы НАТО не приблизилось к границам РФ, конфликта в Украине можно было бы избежать". Он добавил, что для Запада ситуация в Украине - это якобы "карта в более масштабной игре, повод и способ решить свои задачи, немного заработать на войне". При этом, Путин заявил, что россиянам якобы "больно наблюдать страдания украинцев".

Также мы писали, что военный эксперт Павел Нарожный считает, что Украина имеет вооружение, с помощью которого можно устроить блэкаут в Москве. По его словам, для этого даже не надо бить непосредственно по Москве. Эксперт считает, что мы можем уничтожить генерацию вокруг столицы России - даже на расстоянии 100-200 км и тогда у россиян уже будут проблемы.

Вас также могут заинтересовать новости: