Российский диктатор Владимир Путин продолжает сыпать угрозами в адрес Украины. Хозяин Кремля заговорил о возможности ударов по украинским атомным электростанциям (АЭС).

Соответствующее заявление правитель РФ сделал во время своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", сообщает пропагандистский ресурс "Риа Новости".

Диктатор уделил немало времени разглагольствованию о ситуации на оккупированной Запорожской АЭС, которая уже несколько дней находится в блэкауте.

По словам Путина, сейчас электроснабжение станции "надежно обеспечено с помощью генераторов". Он также обвинил Украины в якобы ударах по округе, добавив, что ударов по самой ЗАЭС нет.

Не обошлось и без угроз со стороны диктатора:

"В Киеве должны задуматься, что на территории Украины есть АЭС, и Россия может ответить зеркально на удары по станции".

Ситуация на ЗАЭС

С 23 сентября временно оккупированная россиянами Запорожская АЭС отключена от питания из украинской энергосистемы. В Госатомрегулирования предупреждали о рисках возникновения ядерной аварии. В случае дальнейшего отсутствия внешнего питания станции и исчерпания запасов топлива для дизельных генераторов температура воды в реакторе начнет расти.

В МАГАТЕ подтвердили, что действия оккупантов на ЗАЭС представляют прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего региона. Гендиректор агентства отметил, что если резервные системы полностью отключатся, возникнет угроза расплавления ядерного топлива.

