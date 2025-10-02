Певица опубликовала странное фото.

Известная украинская певица Ирина Билык заинтриговала поклонников фото с женщиной и запустила интересное обсуждение в сети о развитии женской дружбы.

В своем блоге в Instagram Ирина опубликовала неожиданную фотографию. На кадре видно две женские руки, а именно - одна из них хватает другую за руку. К этому она еще и добавила свою же песню "Не питай".

Все бы ничего, но Билык оставила загадочную подпись под этим фото, заставив поклонников только гадать над смыслом, который она вложила в новый пост.

"Может ли женская дружба перерасти в нечто большее?", - написала артистка.

Подобные намеки на отношения с женщиной, очевидно, разогрели аудиторию певицы. В комментариях поклонники написали свои ответы на вопрос, который задала им Билык:

"Настоящая может".

"Это, как сестра, близкий человек по духу".

"Может... в крутой дуэт, например".

"Да, они могут стать кумовьями".

Комментаторы даже упомянули о "бостонском браке", что не всегда означает именно романтические отношения, а больше ассоциируется с партнерством, когда две женщины живут вместе по определенным причинам.

Сама же Билык конкретного ответа не дала. Поэтому, вероятно, стоит ждать продолжения этой истории от певицы или же новой музыкальной коллаборации.

Недавно об отношениях с Ириной Билык вспомнил ее бывший муж и продюсер Юрий Никитин.

