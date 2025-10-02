Шесть минут темноты: самое длинное затмение века уже на пороге

Астрономы называют затмение 2027 года самым зрелищным в современности.

2 августа 2027 года Землю накроет самое длинное полное солнечное затмение XXI века. Продолжительность фазы полной темноты достигнет 6 минут 23 секунд, что станет рекордом с 1991 года, пишет The Daily Galaxy.

Лучшие условия для наблюдения получит Египет, в частности Луксор, где затмение совпадет с полуднем и пройдет над древними храмами и Долиной царей. Астрономы отмечают, что регион почти гарантированно обеспечит ясное небо - в Ливии и западном Египте в течение десятилетий не было августовских облаков в дни затмений.

Путь тени протянется более чем на 15 тысяч километров: от Атлантики через Испанию, Северную Африку и Ближний Восток до Йемена и Восточной Африки. В южной Испании темнота продлится около трех минут, во Франции затмение будет лишь частичным.

Событие вызывает ажиотаж среди туристов и ученых. Отели Луксора уже заполнены, а NASA и европейские университеты готовят наблюдательные миссии и трансляции для всего мира.

Кроме зрелища, затмение откроет редкие возможности для исследования солнечной короны и космической погоды. А для Египта оно станет символическим - ведь здесь солнечные затмения фиксировали еще древние жрецы, оставляя их следы на стенах храмов.

