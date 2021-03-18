Наказание, среди прочего, могут понести украинские нардепы, которые контактируют с оккупационными режимами.

Закон о коллаборационизме, проект которого зарегистрировали в парламенте, будет предусматривать наказание за содействие агрессии России.

Об этом рассказала соавтор документа, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии "РБК-Украина".

По словам депутата, каждый случай возможного коллаборационизма нужно рассматривать отдельно.

"Что касается учителей - то их просто поставили в такие условия. При этом, если директор школы организовывает какие-то линейки и распинается, что украинские солдаты кого-то там расстреливают - это одно дело. А если ты просто учишь химии или физике - другое. Это не закон о враче, учителе или водителе", - сказала Кравчук.

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Нардеп отметила, что документ также содержит положение о наказании за информационное сотрудничество с агрессором и совместные политические мероприятия. При широкой трактовке этих норм под них может подпасть деятельность целого ряда украинских партий и телеканалов. По словам Кравчук, под действие закона может попасть группа украинских депутатов, которые, к примеру, поедут в Донецк или Симферополь и проведет там совместную конференцию с местными "властями".

По ее словам, в финальном тексте законопроекта вряд ли удастся сохранить норму о возможности запрета религиозных организаций, если их "уполномоченные лица" виновны в коллаборационизме. Но деятельность политических партий и их лидеров Кравчук считает необходимым пресекать, если их деятельность подпадает под нормы закона.

Проект закона о коллаборационизме: что известно

В конце февраля в Раде был зарегистрирован законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность.

Коллаборационистской деятельностью будет признаваться публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора; сотрудничество с государством-агрессором, вооруженными формированиями и/или оккупационной администрацией государства-агрессора; непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Украины.

За это предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

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Автор: Юрий Годован