Закон о коллаборационизме, проект которого зарегистрировали в парламенте, будет предусматривать наказание за содействие агрессии России.
Об этом рассказала соавтор документа, нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии "РБК-Украина".
По словам депутата, каждый случай возможного коллаборационизма нужно рассматривать отдельно.
"Что касается учителей - то их просто поставили в такие условия. При этом, если директор школы организовывает какие-то линейки и распинается, что украинские солдаты кого-то там расстреливают - это одно дело. А если ты просто учишь химии или физике - другое. Это не закон о враче, учителе или водителе", - сказала Кравчук.
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Нардеп отметила, что документ также содержит положение о наказании за информационное сотрудничество с агрессором и совместные политические мероприятия. При широкой трактовке этих норм под них может подпасть деятельность целого ряда украинских партий и телеканалов. По словам Кравчук, под действие закона может попасть группа украинских депутатов, которые, к примеру, поедут в Донецк или Симферополь и проведет там совместную конференцию с местными "властями".
По ее словам, в финальном тексте законопроекта вряд ли удастся сохранить норму о возможности запрета религиозных организаций, если их "уполномоченные лица" виновны в коллаборационизме. Но деятельность политических партий и их лидеров Кравчук считает необходимым пресекать, если их деятельность подпадает под нормы закона.
Проект закона о коллаборационизме: что известно
- В конце февраля в Раде был зарегистрирован законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность.
- Коллаборационистской деятельностью будет признаваться публичное отрицание гражданином Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установления и утверждения временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора; сотрудничество с государством-агрессором, вооруженными формированиями и/или оккупационной администрацией государства-агрессора; непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Украины.
- За это предусматривается лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.
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