Враг захватил за почти четыре года войны лишь 23% Донецкой области.

За последние 3 года и 8 месяцев враг захватил 23% Донецкой области, а под контролем Сил обороны Украины остается 22.6%, сообщил мониторинговый канал DeepState.

Хотя динамика оккупации Донецкой области остается в разрезе ежедневных обновлений довольно оживленной, но в контексте контроля над всей областью - очень медленной. Отмечается, что до полномасштабного вторжения боевики террористических пророссийских группировок контролировали примерно 32% области.

"За первые 40 дней вторжения из-за провала обороны на юге Украины и окружения Мариуполя, враг сумел захватить еще 22.4% Донетчины. После этого темпы продвижения спали, ведь Силы Обороны стали от Великой Новоселки до Угледара, а противник стирался в штурмах ДонУРа (Донецкого укрепленного района)", - говорится в сообщении.

Аналитики привели пример исторического факта, что немецкий Вермахт за неполные 47 месяцев умудрился от Западного Буга дойти до Москвы и Сталинграда, а также вернуться в Берлин. Зато "вторая армия мира" за почти аналогичный период дошла от Донецка до Покровска.

"Каким образом американские партнеры считают такое "черепаховое наступление" козырем - понять сложно. Хотя, конечно, и мы не в состоянии при нынешней конфигурации сил освободить все международно признанные территории. В целом, если больших изменений не будет, то для оккупации всей Донетчины россиянам надо будет не менее 3 лет", - отмечается в анализе.

Как сообщал УНИАН, в Берлине состоялся очередной раунд переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями американской делегации.

По данным BILD, Украина готова обсуждать болезненные компромиссы от отказа от курса в НАТО до проведения выборов в стране в кратчайшие сроки, но есть грань, за которую Зеленский идти не готов. Издание написало, что Киев готов к временной "заморозке" фронта и потере контроля над оккупированными Россией землями, но категорически отвергает требование вывести ВСУ со всего Донбасса.

Кроме того, мы также рассказывали, что росгвардия может стать "троянским конем" Путина на Донбассе. Один из политических аналитиков напоминает, что сейчас американцы пытаются найти приемлемую формулу, по которой Россия сможет получить оставшуюся часть Донбасса.

