Для Украины Донбасс остается важной территорией, заявил Владимир Зеленский.

Подконтрольная часть Донецкой области является важной для Украины в том числе и с военной точки зрения. Об этом в интервью ABC сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Почему так важно, кроме вещей, что это наша жизнь, история, дома. Кроме всего этого, это укрепленная наша часть. Там стоят сильные войска и там есть укрепления. И если он выйдет, будет иметь весь Донбасс - кто гарантирует нам, что 90 километров он не будет идти до Харькова. Там, где полтора миллиона человек. Харьков - он также всегда хотел Харьков, который стоял все эти годы. Все 11 лет Харьков стоял. И он на границе с Россией. И он захочет оккупировать Харьков", - объяснил глава государства.

Он напомнил, что в Харькове проживает полтора миллиона человек, которые не хотят покидать родной город.

"Что будет происходить? Это будет страшная трагедия. И так же у него открывается путь к Днепру, индустриальный центр Украины. Это наша экономика, наши заводы, наше производство. Это серьезный вклад в ВВП государства", - добавил Зеленский.

Президент также опроверг российские заявления о том, что Москва с начала полномасштабной войны захватила 70% Донбасса. Зеленский отметил, что такие заявления - это манипуляция РФ.

"После первой оккупации 11 лет назад, когда он захватил Крым без боя и треть Донбасса. После начала полномасштабной войны за почти четыре года они захватили около 30% Донецкой области, не всего Донбасса. И мы контролируем сейчас еще 32%. То есть треть была взята ими 10 лет назад. За годы полномасштабной войны он взял только 30%", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что это значительные территории, однако за них Кремль положил более миллиона своих солдат.

"И это почти четыре года. И если он говорит, что за 3-4 месяца, а именно это он говорил американцам и представителю президента Трампа, он говорил, что возьмет Донбасс до конца года. Он не возьмет. Цена - годы и миллион людей. А если не годы, а быстрее, то просто больше людей. Не миллион людей, а два миллиона, три миллиона трупов. Вот цена этого", - объяснил Зеленский.

Планы РФ относительно Донетчины: что известно

Накануне ряд западных СМИ и аналитиков отмечали, что Россия готовится к крупному наступлению в Донецкой области уже в ближайшее время. Об этом также сообщают и украинские военные. В частности военный Станислав Бунятов сообщил, что россияне уже ищут возможности для полного контроля логистических путей к Славянску и Краматорску Донецкой области.

В то же время о том, что Украина потеряет "пояс крепостей" в случае отвода сил и средств из Донецкой области, сообщают аналитики из Института изучения войны. Они отмечают, что это даст россиянам чрезвычайно выгодное положение для возобновления атак на гораздо более выгодных условиях. Кроме того, это позволит им избежать длительной борьбы за территорию.

