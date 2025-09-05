По словам руководителя Центра изучения оккупации, россияне технически решили вопрос обеспечения станции водой.

Российские оккупанты готовят перезапуск всех шести блоков Запорожской АЭС в режиме генерации. Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

"Россияне технически решили вопрос обеспечения водой Запорожской АЭС и готовят перезапуск всех 6 блоков в режим генерации", - написал Андрющенко.

По его данным, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 4 сентября посетил станцию, оккупированный город Энергодар, где обсуждал технические вопросы и сроки запуска генерации электроэнергии.

"Руководитель ЗАЭС от россиян подробно рассказал, как они будут решать вопрос с водой (то есть с охлаждением реакторов). То есть, как мы неоднократно подчеркивали, Россия в двух шагах от возобновления генерации и подключения ЗАЭС к своей энергосистеме. Неоколониализм современной России", - подчеркнул Андрющенко.

Он также обнародовал соответствующие скриншоты сообщений росСМИ и видео, на котором можно увидеть, как Кириенко заслушивает "руководителя", который рассказывает, что "в стадии закупки" соответствующего оборудования, в частности для работы прудов-охладителей.

РФ продвигает вопрос взаимной эксплуатации станции с США

Кроме того, Андрющенко обращает внимание на тот факт, что, по данным росСМИ, руководитель Росатома Алексей Лихачев предположил: часть мощности ЗАЭС станет "предметом международного сотрудничества".

"ЗАЭС. Чтобы поставить точку. Да. Россияне продвигают вопрос взаимной эксплуатации с США гораздо активнее, чем кажется. И откровенно об этом говорят", - акцентировал руководитель центра.

В частности, российские СМИ цитируют Лихачева: на ЗАЭС "понамешано разного топлива: в двух реакторах российское сохранилось топливо, в четырех реакторах, соответственно, американское. Конечно, это тоже предмет переговоров с американцами, нам, как говорится, чужого не надо, но в принципе это тоже может быть предметом сотрудничества. Хозяин топлива нам хорошо известен - компания Westinghouse. До недавнего времени мы имели рабочие контакты, мы готовы их продолжить при наличии такого политического решения".

Можно ли привлечь США к управлению ЗАЭС

Как писал УНИАН, кремлевский диктатор Владимир Путин во время разговора с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что РФ готова сотрудничать с США на незаконно захваченной Запорожской АЭС. Народный депутат Украины (фракция Слуга Народа), член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк сказал, что привлечение США к управлению ЗАЭС возможно только в случае продажи атомной электростанции Америке. Однако, по словам Нагорняка, Украина пока не может это сделать, ведь энергетический объект находится на оккупированной территории.

