Юсов подчеркнул, что россияне пытаются "петлять" в ходе мирного процесса.

В настоящее время Россия занимается имитацией переговоров по прекращению войны, чтобы дезинформировать украинское общество и международных партнеров Украины.

Такое мнение высказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в интервью Новости.LIVE Андрей Юсов. Он отметил, что официальные представители РФ делают все возможное для срыва мирных переговоров, чтобы потом обвинить в этом Украину.

"Государство-агрессор и его представители пытаются "петлять", как говорится. То есть часто выдавать или желаемое за действительное, или имитировать желание переговоров, или перебрасывать всю ответственность на Украину, мол, ну смотрите, какие недоговороспособные", - сказал Юсов.

Видео дня

Как пояснил представитель ГУР, такая игра - это часть стратегии по дезинформации, которая направлена на украинское население и союзников, но они понимают, кто настоящий агрессор в войне.

Переговоры о прекращении войны

После недавних усилий президента США Дональда Трампа переговоры об окончании войны в Украине зашли в тупик.

В настоящее время европейские партнеры Украины обсуждают, какие гарантии безопасности готовы ее предоставить после окончания войны. В свою очередь российских диктатор Владимир Путин сказал, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским при условии, если тот приедет в Москву. Сегодня Зеленский отверг идею переговоров в Москве

Вас также могут заинтересовать новости: