По мнению президента Украины, предложение Путина о встрече в столице РФ имело целью оттянуть переговоры.

Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение президента России Владимира Путина приехать в Москву и заявил, что российский диктатор может приехать в Киев. Об этом он сказал в интервью ABC News.

"Он может приехать в Киев. Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами, под атаками. Я не могу поехать в столицу этого террориста", - отметил глава государства, добавив, что Путин это понимает.

По мнению Зеленского, так называемое предложение Путина имело целью оттянуть встречу, ведь президент Украины неоднократно заявлял, что готов к встрече с кремлевским правителем в любом формате.

"Если человек не хочет встречаться во время войны, он, конечно, может предложить что-то, что не может быть приемлемым ни для меня, ни для других", - сказал он.

Вероятность встречи Путина и Зеленского

Как сообщал ранее УНИАН, в интервью в конце августа президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что в ближайшее время будет двусторонняя встреча Путина и Зеленского, хотя до того заявлял, что уже ведется подготовка к ней. Что касается трехсторонней встречи со своим участием, то Трамп считает, что она может состояться.

Также канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что, очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет. Перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном он сказал, что правительства ФРГ и Франции обсудят войну в Украине "с учетом того факта, что встреча между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не состоится - несмотря на договоренность между Трампом и Путиным на прошлой неделе, когда мы были в Вашингтоне".

Кроме того, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после того, как обсудил вопрос войны с российским диктатором Путиным и президентом Украины Зеленским, отметил, что стороны "еще не готовы" к двусторонней встрече.

