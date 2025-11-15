'Взрывы и большой пожар': Генштаб подтвердил поражение НПЗ в РФ, который изготавливал авиатопливо

Также на оккупированных территориях поражена радиолокационная станция "Небо-У", военный эшелон и склады.

Поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России, который изготавливает топливо для воздушно-космических сил врага. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В рамках снижения возможностей врага по нанесению ракетно-бомбовых ударов подразделения Сил обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ.

Продукция этого НПЗ: бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Предприятие производит в среднем 840 тысяч тонн в год авиационного керосина ТС-1, используемого и воздушно-космическими силами российских оккупантов", - сказано в сообщении. При этом сказано, что зафиксированы многочисленные взрывы и значительный пожар на территории объекта.

Также Силы обороны поработали против врага и на временно оккупированных территориях. В частности, поражена радиолокационная станция "Небо-У" на ВОТ Автономной Республики Крым.

В Генштабе сообщили и об ударах по военному эшелону в районе Токмака ВОТ Запорожской области и скоплению личного состава противника вблизи Волчанска на временно оккупированной территории Харьковщины. Отмечается, что результаты поражений уточняются.

Удары по российским объектам - главные новости

Как сообщал УНИАН, подразделения Сил обороны Украины с применением ракет "Нептун" в ночь на 14 ноября поразили пункт базирования кораблей "Новороссийск" в Краснодарском крае (РФ) и другие военные объекты России.

В Генштабе ВСУ отмечали, что зафиксировано поражение ценной инфраструктуры порта и нефтяного терминала "Шесхарис" и пусковой установки из состава ЗРК С400 и хранилища ракет, с последующей детонацией и пожаром. Этот эрминал один из крупнейших нефтеналивных комплексов по перевалке нефти и нефтепродуктов на юге РФ. Он задействован в обеспечении группировок вооруженных сил государства-агрессора, которые ведут боевые действия в Украине.

В Генштабе сообщили, что также поражен нефтеперерабатывающий завод "Саратовский" в Саратовской области РФ. Зафиксированы взрывы с последующим горением на территории объекта. Предприятие задействовано в обеспечении российской оккупационной армии.

