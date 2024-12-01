Как заявил один из экспертов, западные миротворцы в украине будут "заложниками".

В последнее тема возможности введения войск НАТО в Украину снова всплывает в обсуждениях и публикациях СМИ. Newsweek опросил экспертов по военным, оборонным и геостратегическим вопросам, следует ли направлять войска из стран-членов НАТО в Украину и в каком формате это может произойти. Ответы их разнятся - от категорического "нет" до возможного допущения участия НАТОвских военных в определенных операциях.

Ян Бжезинский, старший научный сотрудник Атлантического совета, считает, что союзные войска, а также необходимая авиация, противовоздушная оборона и дальнобойная огневая мощь однозначно должны быть отправлены в Украину для защиты ее суверенитета. При этом от них не требуется вступать в бой с российскими войсками – вместо этого они могли бы создать "пузырь безопасности" над территорией Украины, которая не оккупирована Россией.

"Это значительно укрепило бы перспективы Украины закончить эту войну на ее условиях, и такое присутствие будет необходимо для обеспечения стабильности после окончания боевых действий", - считает он.

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В то же время профессор политологии Ford International Барри Р. Поузен придерживается четко противоположного мнения - государства НАТО не должны размещать войска на Украине, как в структуре НАТО, так и за ее пределами.

Если эти войска будут использоваться для решения реальных проблем на фронте, то, если они окажутся в опасности, то будут ожидать, что НАТО их выручит. Это вовлечет страны НАТО в войну с Россией, а это "не в наших интересах", заявляет он.

По словам научного сотрудника Chatham House Джона Лоу, в настоящее время ни одна страна НАТО не собирается отправлять боевые силы в Украину из-за опасности расширения войны. Однако если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, страны НАТО должны серьезно рассмотреть возможность отправки наблюдателей для обеспечения его соблюдения, считает он

Старший научный сотрудник и директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шаке считает, что страны, которые хотят, чтобы Россия проиграла, "должны будут дать больше и рискнуть больше".

По его словам, предполагается, что войска НАТО будут обучать и поддерживать украинские силы и технику, а не сражаться на передовой:

"Это все равно освободит силы Украины для борьбы и послужит сигналом для России о большей приверженности успеху Украины. Тем не менее, вряд ли это будет иметь решающее значение".

Джейми Ши, профессор стратегии и безопасности Эксетерского университета, Великобритания, указывает, что существует два сценария развертывания европейских войск в Украине.

Первый - ускорение обучения и оснащения новых подразделений украинской армии. Вторая возможность - привлечь европейских военных специалистов для помощи в обслуживании и ремонте оборудования, поставленного Западом.

Генеральный директор Rasmussen Global Фабрис Потье считает, что сейчас есть веские аргументы в пользу того, чтобы европейские страны развернули миссию по обучению и консультированию ВСУ в Западной Украине.

"Эти силы должны находиться вне эгиды НАТО, обучать украинские силы и оказывать логистическую поддержку, вдали от линии фронта, а не вступать в контакт с российскими войсками. Если Украина попросит, это полностью соответствует международному праву и может стать основой для более поздней миссии по принуждению к миру", - считает он.

Научный сотрудник Совета по международным отношениям доктор Лиана Фикс также считает необходимым создание военной коалиции европейских стран-членов НАТО, при поддержке Соединенных Штатов, для отправки войск в Украину.

"Это единственная возможность предоставить Украине гарантии безопасности, которые в конечном итоге сделают прекращение огня возможным и приемлемым для Украины", - считает она.

В то же время старший советник президента и стипендиат фонда E.W. Richardson Джеймс Карафано называет такие предложения "трюками" и выступает резко против:

"Миротворцы были бы больше похожи на заложников. Нам нужна Украина, которая может защитить себя. А не трюки".

Отправка войск НАТО в Украину

Недавно Le Monde написала, что в Европе возобновились секретные дискуссии об отправке войск в Украину. В то же время издание The Times написало, что НАТО не захочет отправлять свои войска в Украину. Журналисты отмечают, если западных военных убьет российская армия, то такие страны, как Великобритания могут быстро быть втянутыми в войну.

А бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывает ввести британские миротворческие войска для охраны границы Украины в случае будущего прекращения огня с Россией.

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