По словам политика, дискуссия по этому вопросу является очень серьезной.

Обсуждение в европейских странах по отправке войск в наше государство не только возобновилось, а стало серьезным. Таким образом европейские бойцы могут стать гарантией безопасности для Украины. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LIGA.net.

"Это не значит что их отправят, но дискуссия серьезная", - считает политик.

Он отметил, если вопрос вступления Украины в НАТО будет отсрочен и позиция администрации нового президента США Дональда Трампа будет жесткой, то войска Европейского Союза являются хоть и "не настоящей", но все же гарантией безопасности для нашего государства.

Климкин добавил, что команда Трампа "сказала" странам Европы, что может "достичь чего-то" по войне в Украине, однако в дальнейшем управлять и обеспечивать этот процесс должна Европа.

По словам бывшего министра, по логике Трампа войска США пока не должны находиться на территории Украины. Кроме того, США не готовы финансировать и процесс переброски европейских войск в наше государство, однако это не означает, что администрация Трампа не поддержит эту идею по-другому.

"Это не означает, что она не может поддержать европейцев в этом процессе. Предоставить определенные гарантии, предоставлять информацию, давать советы и еще некоторые вещи, о которых мы там подробно говорить не будем. И это очень-очень важная история, я считаю", - подчеркнул Климкин.

Возможность размещения войск в НАТО в Украине - что известно

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены Альянса не поддержали размещение своих войск на территории Украины. По его словам, такое решение было бы "незамысловатым".

В то же время посол Литвы при НАТО Дейвидас Матульонис подчеркнул, что для отправки войск НАТО в Украину не требуется согласие всего Альянса. Он пояснил, что "это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, которая желает присоединиться к этой инициативе".

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