Хотя северокорейцы не имеют боевого опыта и не знакомы с местными условиями, аналитики предполагают, что их разместят на самых тяжелых участках фронта.

Северокорейские войска, отправленные в Россию, несмотря на жестокие условия войны, могут воспринимать свою командировку положительно, пишет Associated Press.

Тысячи молодых солдат из КНДР, преимущественно из элитных спецподразделений, прибыли для поддержки российских военных в конфликте с Украиной. Хотя они не имеют боевого опыта и не знакомы с местными условиями, аналитики предполагают, что их разместят на самых тяжелых участках фронта.

По словам бывших военных КНДР, солдаты могут воспринимать такую командировку как почетную миссию, ведь это редкая возможность увидеть другую страну, заработать деньги и получить привилегии для своих семей на родине. Ли Вун Гил, бывший военный спецподразделения, отмечает, что молодые солдаты воспринимают это как честь, хотя возвращение домой живыми маловероятно.

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На фоне сообщений Пентагона, что в Россию прибыли около 10 000 северокорейских военных, ожидается эскалация конфликта, поскольку их могут задействовать уже в ближайшие недели. Наблюдатели предполагают, что для Ким Чен Ына этот шаг - способ заработать валюту и получить поддержку в сфере безопасности со стороны России, несмотря на риски потерь.

Спецподразделение "Штурмовой корпус", к которому относятся эти войска, известно своей подготовкой к диверсионной деятельности в Южной Корее. Ветераны этого подразделения отмечают, что даже при привилегированных условиях солдаты КНДР страдали от недоедания.

Условия службы в России значительно лучше, а зарплата, вероятно, составит не менее 2000 долларов в месяц. Подавляющая часть этих средств попадет в казну Ким Чен Ына, а остальное оставят солдатам. Многие из них, вероятно, будут рады такому заработку, ведь средняя месячная зарплата в КНДР составляет менее доллара.

Аналитики считают, что Пхеньян может предоставлять дополнительные социальные привилегии семьям солдат, отправленных в Россию, включая жилье или образовательные возможности. Некоторые из солдат, особенно молодежь, будут воспринимать это как возможность увидеть мир за пределами строго контролируемой КНДР.

Однако, если эти войска понесут большие потери, настроения могут измениться. Солдаты, не знакомые с равнинными условиями и современной тактикой ведения войны, включая использование беспилотников, могут быстро оказаться в роли "пушечного мяса". Некоторые из них, столкнувшись с жестокими реалиями войны, могут даже сдаться в плен украинским силам, чтобы избежать смерти.

Ким Чен Ын также может надеяться, что, оказывая военную поддержку России, получит доступ к важным технологиям, в частности для улучшения своей ядерной программы. Однако эксперты отмечают, что Россия, скорее всего, не будет передавать передовые ракетные технологии. Северокорейские власти также скрывают участие своих войск в войне от собственного населения, опасаясь негативной реакции на отправку солдат за границу.

Солдаты из КНДР в войне против Украины

Телеканал CNN сообщает, что часть солдат КНДР уже находится в Украине. Ожидается, что их количество будет расти.

Ранее в Пентагоне заявили, что на восток России отправили около 10 тысяч военных из Северной Кореи. Уже в ближайшие недели они могут присоединиться к российским силам неподалеку от Украины.

Бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, отставной адмирал Джеймс Ставридис считает, что отправка войск КНДР на помощь РФ в ее войне против Украины говорит о слабости России. В то же время он отметил, что это может иметь реальное влияние на поле боя.

Между тем президент США Джо Байден посоветовал Украине нанести удары по войскам КНДР, если они пересекут ее государственную границу с территории России.

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