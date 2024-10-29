Их количество будет только расти, считают на Западе.

На территории Украины уже находится небольшое количество солдат КНДР. На Западе ожидают, что их будет становиться больше, поскольку иностранные военные завершают подготовку и движутся к линии фронта.

В разговоре с CNN двое представителей западной разведки рассказали, что присутствие северокорейских войск в Украине выходит за рамки оценок Североатлантического Альянса и Министерства обороны Соединенных Штатов Америки.

Американский чиновник сказал журналистам, что они пока не могут подтвердить эту информацию. В то же время представитель Госдепа Мэтью Миллер анонсировал встречу дипломатов и военных чиновников США и Южной Кореи, на которой будут обсуждать развертывание войск и расширение отношений Москвы и Пхеньяна.

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Источники издания сообщили, что значительной частью развернутых войск являются силы спецназначения. Правительство КНДР считает их сильнее россиян, а также хочет, чтобы они получили боевой опыт на настоящей войне. Чиновники считают, что по крайней мере часть солдат дезертирует почти сразу после прибытия на поле боя. Также проблемой для них станет языковой барьер.

Войска КНДР в Украине

Сегодня вечером в Пентагоне заявили, что оценивают количество солдат Северной Кореи в России в 10 тысяч человек. Несколько тысяч направляются в сторону Курской области, а меньшая часть уже находится там.

Ряд стран выступили с осуждением отправки военных КНДР в Россию. Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте заявил, что они планируют усилить поддержку Украины из-за этого.

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