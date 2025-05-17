По словам Ивана Тимочко, сейчас задача россиян - максимально наступать на фронте.

На продолжительность войны между РФ и Украиной будет влиять много факторов, которые уже начинают формироваться. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Еспресо".

"Видим, к сожалению, что противник поставил задачу перед своими войсками - максимально сейчас наступать. Все больше мы говорим, что есть угроза наступления врага на Сумщине, что оккупанты накапливают силы на Днепровском направлении. Также все больше разговоров слышим о попытке российских войск прорваться к админграницам Днепропетровской области для того, чтобы размытые намеки Путина или его политиков воплотить в жизнь. Это реальные вызовы и угрозы, перед которыми мы будем стоять", - отметил военный.

По его словам, россияне не вытянут воевать много лет по ряду причин.

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"Точно, что Россия в современных условиях воевать долго, как они говорят о десятках лет, даже и полдесятка лет, не известно, на четверть десятка лет их экономика и государство вытянет. Чем больше агрессивная бравада России, как правило, тем меньше готовность этой страны к войне. Мы это тоже неоднократно исторически наблюдали", - подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Заявления россиян в Стамбуле о продолжительности войны - что известно

Как писал УНИАН, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. После чего в сеть "слили" циничные угрозы главы российской делегации, советника кремлевского правителя Путина Владимира Мединского, который заявил, что Россия готова воевать вечно.

"Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно", - отметил он.

Такими подробностями поделился журналист The Economist. По его словам, Мединский также отмечал, что РФ не хочет войны, но готовы воевать столько, сколько нужно.

В то же время авиаэксперт Геннадий Хазан ответил, сколько на самом деле времени осталось РФ для ведения войны в Украине. Он отметил, что Россия не сможет воевать долго, поскольку в авиации страны наступит критическая ситуация уже через 2-2,5 года.

Хазан добавил, что у российских оккупантов заканчиваются ресурсы бомбардировочной авиации.

"Поверить россиянам - перестать себя уважать. Мы считали, сколько они производят танков ежемесячно и сколько мы танков ежемесячно уничтожаем. У них дисбаланс будет подходить к критическим цифрам уже летом этого года. Бомбардировочную авиацию они строят - и не могут построить ни одного самолета", - отметил эксперт.

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