Сейчас же Путин тянет время и серьезно настроен подчинить себе всю Украину, заявил глава МИД Польши.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Китай приложить усилия для прекращения войны России против Украины, оказав давление на РФ с этой целью, передает Tagesspiegel.

"Страна, которая могла бы положить конец войне и поставить Путина на место, - это Китай", - заявил он.

По словам Сикорского, Россия является "экономическим вассалом Китая":

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"Если бы Китай пригрозил торговым эмбарго, Россия была бы вынуждена подчиниться".

На данный же момент, как отметил польский министр, президент России Владимир Путин тянет время и серьезно настроен подчинить себе всю Украину.

"Он все еще убежден, что может победить", - добавил Сикорский.

Война в Украине: какая позиция Китая

Напомним, ранее в Китае заявили, что поддерживают все усилия, направленные на завершение войны в Украине, в том числе инициативу Украины, Европы и США о 30-дневном прекращении огня.

"Позиция Китая является последовательной и четкой. Мы считаем, что все усилия должны быть направлены на достижение мира", - сказал представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак выражал уверенность, что Китай имеет серьезную возможность влиять на позицию российской стороны: "Пекин покупает энергоресурсы, помогает россиянам обходить санкции. Без него Москва точно не может воевать так, как она сейчас воюет".

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