Xiaomi анонсировала свой самый бюджетный смартфон с камерами Leica (фото)

Компания позиционирует новинку как "универсальный тонкий и легкий флагман" с фокусом на камерах.

Xiaomi объявила, что смартфон среднего класса Civi 5 Pro будет представлен до конца мая. Компания показала его дизайн, немного рассказала о "фишках" и поделилась примерами фото, полученными на камеры нового телефона.

Китайский бренд позиционирует новинку как "универсальный тонкий и легкий флагман" с профессиональными возможностями обработки изображений Leica. Обещают всесторонний апгрейд в сравнении с предшественником, вышедшим в марте 2024 года.

Тизер демонстрирует элегантный дизайн телефона, металлическую рамку и четыре цвета.

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Что касается камер, телефон получит 50-мегапиксельную тройную заднюю камеру, включая 50-Мп телефотообъектив с фокусным расстоянием 60 мм. Основной датчик оснащен диафрагмой f/1.63, сверхширокоугольный модуль – 15 мм при f/2.2. Xiaomi говорит, что впервые будет использовать плавающий телевик Leica.

Фронтальная камера была обновлена с 32 до 50-мегапиксельного сверхчувствительного объектива с улучшенным разрешением и на 25% большей светочувствительностью благодаря новой "ультрапрозрачной нанопризме"

Примеры фото, сделанные на телевик и селфи-камеру:

Ожидается, что Xiaomi Civi 5 Pro будет работать на новейшей SoC Snapdragon 8s Gen 4, получит полноразмерній микроизогнутый экран с разрешением 1,5K, а также батарею емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт.

Civi 5 Pro должен стать одним из самых интересных смартфонов в среднем сегменте. Стоимость новинки будет стартовать от ~400 долларов.

Ранее УНИАН писал, что еще 7 смартфонов Xiaomi навсегда остались без обновлений. Redmi Note 11, Poco F4 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

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