Он прокомментировал состояние своего здоровья.

Король Великобритании Чарльз III, который в марте этого года попал в больницу из-за побочных эффектов после лечения рака, рассказал о своем состоянии.

Как пишет издание Mirror, 76-летний король дал редкий комментарий на эту тему во время визита в Брэдфорд, где пообщался с флористкой Сафиной Хан.

"Он спросил меня, как у меня дела, а я в ответ поинтересовалась его состоянием. Было много любезностей, но это был удивительный разговор", - рассказала Сафина, которая также пережила борьбу с онкологическим заболеванием.

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Король ответил женщине, что находится под наблюдением врачей, которые тщательно следят за его болезнью. На вопрос "Как Вы чувствуете себя сейчас?", Чарльз III сказал так:

"Я хотел бы думать, что я на лучшей стороне (моего путешествия с раком)".

К слову, король вернулся в полном объеме к своим рабочим обязанностям и начал чаще появляться на публике.

Что известно о заболевании Чарльза III

В начале 2024 года король Великобритании проходил плановую проверку здоровья, во время которой у Чарльза III нашли доброкачественное новообразование в предстательной железе и диагностировали рак. Врачи советовали королю отложить публичные мероприятия на некоторое время и уделить время себе и здоровью. Он проходил лечение, но все равно выполнял свои государственные обязанности.

Напомним, ранее Чарльз III встретился с Зеленским несмотря на нейтралитет.

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