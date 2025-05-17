Утверждается, что разговор состоялся "по инициативе американской стороны".

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, они "обменялись мнениями" по итогам переговоров в Стамбуле, сообщает российский МИД.

Утверждается, что разговор состоялся "по инициативе американской стороны".

"Рубио приветствовал договоренности об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования", - говорится в сообщении.

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При этом указывается, что Лавров отметил позитивную роль США, которые поспособствовали "возобновлению стамбульских переговоров", и подтвердил "готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте".

"В ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Собеседники обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов", - добавили в МИД РФ.

Завершение войны в Украине: актуальное заявление Рубио

Напомним, накануне переговоров в Стамбуле Марко Рубио заявлял, что США хотят увидеть прогресс в вопросе мирного урегулирования войны в Украине в ближайшие несколько дней.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп "открыт практически к любому механизму, который приведет к справедливому, устойчивому, длительному и прочному миру".

"И какой бы ни был очерчен механизм, и каким бы ни был процесс, который должен состояться, мы открыты, чтобы быть конструктивными и полезными любым способом, чтобы прекратить конфликт. Я говорю это и повторяю: военного решения конфликта между Россией и Украиной нет. Эта война должна быть завершена не через военное решение, а через дипломатическое", - подчеркивал Рубио.

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