Артистка поделилась семейным контентом.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно поразила новой версией хита "Я весна", показала свою приемную младшую дочь Софию.

Недавно в своем Instagram артистка опубликовала видео, на котором заметно лицо девочки. Также Наталья похвасталась ее достижениями, в частности, 5-летняя София уже изучает английский и знает названия цветов на иностранном языке.

"Делюсь с вами нашими успехами. Радуюсь невероятно", - подписала ролик с дочкой Могилевская.

К слову, Наталья с мужчиной по имени Валентин воспитывает двух приемных дочерей - 13-летнюю Мишель и 5-летнюю Софию. У девочек появилась семья в 2023 году, однако артистка публично рассказала о своем материнстве не сразу. Также она отмечала, что не спешит показывать лица детей, чтобы их не травмировать. Сейчас она привыкает к роли матери и невероятно счастлива появлению дочерей в своей жизни.

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала своего избранника, с которым воспитывает двоих детей. Она также ответила, планирует ли официально выходить за него замуж во время войны.

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