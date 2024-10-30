Попав на украинско-российский фронт, новобранцы из КНДР столкнутся с ударными и разведывательными дронами украинских сил.

Северокорейские солдаты впервые столкнутся с гневом беспилотных летательных аппаратов-камикадзе во время войны в Украине, пишет EurAsian Times.

Российские солдаты уже хорошо распознают звук роторов дронов, который часто свидетельствует об опасности атаки. Но для северокорейских военных, недавно отправленных на фронт, встреча с украинскими дронами может стать настоящим шоком.

Намерение Северной Кореи предоставить своим солдатам боевой опыт может обернуться значительными потерями. Попав на украинско-российский фронт, новобранцы из КНДР столкнутся с ударными и разведывательными дронами украинских сил, к которым даже российские подразделения привыкали постепенно.

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Символично, что когда-то Советский Союз оказывал поддержку Северной Корее в Корейской войне, обеспечивая ее оружием и техникой. Теперь, 70 лет спустя, ситуация изменилась.

С октября в Россию прибыли около 3000 северокорейских солдат. Ожидается, что пребывание на передовой станет для них возможностью испытать новую технику и получить бесценный боевой опыт. Согласно информации генерал-майора Мандипа Сингха, направление северокорейских войск в Россию является частью соглашения, заключенного между лидерами обеих стран в июне 2024 года.

Стоит понимать, что КНДР до сих пор использует устаревшее вооружение, преимущественно советского производства, и имеет минимальный опыт в обычных вооруженных конфликтах. Большая часть из 1,3 миллиона военных сосредоточена на охране границы с Южной Кореей, и эти силы имеют ограниченную подготовку к боевым действиям в составе других армий.

Вероятнее всего, северокорейские подразделения будут использованы для охраны тыловых объектов, заменяя российские подразделения на пограничных позициях. Это позволит России перебросить больше своих военных на передовую, что становится особенно актуальным на фоне поддержки НАТО украинских сил.

Солдаты из КНДР в войне против Украины

Телеканал CNN сообщает, что часть солдат КНДР уже находится в Украине. Ожидается, что их количество будет расти.

Ранее в Пентагоне заявили, что на восток России отправили около 10 тысяч военных из Северной Кореи. Уже в ближайшие недели они могут присоединиться к российским силам неподалеку от Украины.

Бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, отставной адмирал Джеймс Ставридис считает, что отправка войск КНДР на помощь РФ в ее войне против Украины говорит о слабости России. В то же время он отметил, что это может иметь реальное влияние на поле боя.

Между тем президент США Джо Байден посоветовал Украине нанести удары по войскам КНДР, если они пересекут ее государственную границу с территории России.

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