По крайней мере такая, после которой Украина останется функциональным государством.

Встреча украинской и российской делегаций в Стамбуле четко показала, что Владимир Путин не готов к приемлемому мирному соглашению так же, как и в первые недели полномасштабного вторжения в Украину. Эти переговоры должны были бы наконец открыть глаза Дональду Трампу, чтобы он увидел, кто на самом деле является препятствием на пути к миру, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

На этой неделе Путин продемонстрировал хитрый маневр - прислать на переговоры делегацию из второстепенных чиновников, окончательно похоронив идею 30-дневного перемирия. В это время на фронте российская армия усилила атаки.

"Путин дал понять, что его требования не изменились с начала войны. Эти требования включают территориальные уступки Киева, радикальное сокращение численности украинской армии и обещания, что Украина никогда не вступит в НАТО и что никакие войска НАТО не будут размещены в Украине", - пишет WSJ.

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Сейчас украинские и западные разведывательные службы сообщают, что Россия накапливает войска на востоке Украины, готовясь к возобновлению наступления, очевидно, пытаясь захватить больше территории, прежде чем начать какие-либо серьезные переговоры.

Американский политический аналитик Томас Грэм считает, что, отправив на переговоры делегацию низкого уровня, Путин умышленно занял неприемлемую для Украины позицию. И эта жесткая стратегия Путина рискует разозлить Трампа, на которого дома оказывают все большее давление по усилению санкций против России, пишет WSJ.

"Однако остается вопрос, готов ли президент США использовать свою власть, чтобы усилить давление на своего российского коллегу, чтобы тот двигался к миру, особенно перекроет ли он экономическую артерию России: ее экспорт энергоносителей", - отмечает автор публикации.

Переговоры в Стамбуле: последние новости

Как писал УНИАН, турецкие чиновники, выступавшие в роли посредников на переговорах Украины и России в Стамбуле, признали, что ситуация зашла в тупик, когда россияне выдвинули изначально неприемлемые требования к Украине - о передаче территорий, которые Россия даже не контролирует.

На этом фоне европейские чиновники теряют веру, что Трамп вообще готов выполнить собственное обещание и ввести санкции против России за срыв мирных переговоров. Даже после цирка, устроенного россиянами в Стамбуле, все, на что хватило президента США - это анонсировать личную встречу с Путиным.

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