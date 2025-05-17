В Офисе президента считают, что диктатор РФ во время летней наступательной кампании стремится разрушить несколько украинских городов и убить десятки тысяч людей.

Российский диктатор и инициатор войны Владимир Путин намерен летом наступать на фронте, а не договариваться о прекращении огня. Об этом советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил в эфире информационного марафона "Единые новости".

"Ясно, что у России аппетит к войне. Для них война - это национальная идея, которая объединила общество и позволила Путину всех оппонентов или поубивать, или выгнать из страны, или посадить в тюрьмы, и олигархов подавить, полностью сконцентрировать всю власть. Понятно, что это комфортно, и понятно, что он не хочет терять лето, потому что летний период - это всегда возможность на фронте активнее наступать, чем зимой", - подчеркнул Лещенко.

При этом, намерение российского диктатора Владимира Путина продолжать вести войну полностью противоречит всем усилиям, которые прилагают президент США Дональд Трамп и его администрация, европейские партнеры и Украина по прекращению огня.

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"Россия этого не хочет. И Стамбул был важен именно как момент, чтобы зафиксировать этот результат. Все видят, кто хочет продолжать воевать и убивать, а кто нет", - добавил Лещенко.

Он отметил, что ожидает решительных действий теперь со стороны США.

В частности, советник обратил внимание, что в Конгрессе США сенатором Линдси Грэмом подготовлен законопроект о санкциях, в котором предусматривается 500% пошлины для тех, кто торгует с Россией, и европейцы готовы принять такое видение и зафиксировать подобное решение на уровне ЕС.

"Это время пришло. Пришло время действовать. Надеюсь, партнеры услышат нас и поступят так как следует. И не будет этих попыток заигрывать с агрессором", - отметил Лещенко.

Отдельно он выразил мнение, что украинцы уже выработали иммунитет к заявлениям о "самых сложных днях" и "самых сложных неделях".

"Украине будет тяжело, потому что мы должны убедить партнеров, что время действовать. А партнеры, видите ли иногда предпочитают провести еще один раунд переговоров, встретиться лично с Путиным, как мы слышим сейчас из Вашингтона - провести телефонный разговор и, возможно, это на что-то повлияет. Если повлияет, то мы только за. Но чтобы это не было только выигрыш времени, потому что Путин за время летней кампании хочет еще несколько украинских городов разрушить и несколько десятков тысяч убить собственных граждан, и к сожалению, украинских тоже", - подчеркнул Лещенко.

Полное прекращение огня в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина еще 11 марта согласилась на предложение США относительно 30-дневного полного и безусловного прекращения огня. В то же время, Россия это не поддержала.

Уже 16 мая в Стамбуле впервые за три года состоялась встреча представителей Украины и России, но о возможности прекращения огня договоренностей не было.

Позже журналисты опубликовали циничные угрозы главы переговорной делегации РФ Владимира Мединского на переговорах. В частности он заявил, что условием для прекращения огня является полный выход украинских войск из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. Также россияне угрожали Украине намерением оккупировать Харьковскую и Сумскую области.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал единственный путь окончания войны в Украине. По его словам, эту войну невозможно закончить с помощью оружия.

"Наше самое большое желание - добиться окончательного результата мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить нашу посредническую роль, чтобы положить конец этой войне. Мы приложим все усилия для того, чтобы каналы диалога оставались открытыми, а переговоры между сторонами продолжались", - добавил Эрдоган.

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