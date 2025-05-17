Также стало известно, какая страна стала лидером среди прослушиваний.

Представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025" - группа Ziferblat уже готовится снова "разрывать" сцену Базеля. Сегодня, 17 мая, состоится гранд-финал шоу, на котором объявят имя победителя. И хоть пока, по прогнозам букмекеров, украинцы не входят в первую десятку, их выступление в первом полуфинале является одним из лидеров в сети.

За почти три дня конкурсный номер Ziferblat с песней "Bird of Pray" получил 1,2 млн просмотров. Таким образом он стал одним из самых популярных роликов по количеству просмотров на официальном канале "Евровидения" на YouTube.

Реакция сети

Пользователи из разных уголков мира высоко оценили выступление украинцев и засыпали их комплиментами в комментариях:

Видео дня

"Ничего себе! Я не большой фанат "Евровидения", но мне действительно понравилась эта песня"

"Моя любимая песня этого года! Такое крутое исполнение"

"Абсолютный шедевр! Чистое искусство"

"Эти артисты впереди всех остальных в конкурсе"

"Волшебное исполнение! У меня мурашки по коже".

Кто из участников "Евровидения-2025" получил рекордные просмотры на YouTube

Сейчас на первом месте по количеству просмотров занимает певец Tommy Cash из Эстонии с песней "Espresso Machiato", которая уже успела стать вирусной в сети. Ролик с выступления артиста набрал более 3 миллионов просмотров.

На втором месте по количеству просмотров оказалась представительница Польши - Юстина Стечковская с песней "Gaja". У нее сейчас тоже 3 миллиона.

Следующей идет шведская группа KAJ с песней "Bara Bada Bastu". Выступление музыкантов просмотрели на YouTube более 2 миллионов раз.

К слову, в гранд-финале в Базеле будут соревноваться представители 26 стран. Группа Ziferblat выступит на международной сцене под номером 7.

Напомним, ранее украинский режиссер высказался о номере Ziferblat на "Евровидении-2025".

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