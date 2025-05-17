В соцсетях рассказали, как найти клеща у питомца с помощью смартфона (видео)

Все, что нам нужно – стандартное приложение "Лупа", установленное на каждом iPhone.

В соцсетях набирает популярность очень простой способ найти клеща на кошке или собаке с помощью iPhone. Благодаря специальному фильтру камеры обнаружить паразитов можно в считанные минуты.

Все, что нам нужно – стандартное приложение "Лупа" ("Magnifier"), установленное на каждом iPhone.

Как найти клеща у животного с помощью телефона

Откройте приложение "Лупа". Если программы нет, загрузите ее из бесплатно из магазина App Store;

Нажмите на настройку "Фильтры";

Найдите пункт "Инвертированный серый". Проследите, чтобы рядом с другими фильтрами не стояли галочки;

Направьте камеру iPhone на шерсть животного, внимательно смотря на экран.

Пользователи подтверждают, что таким образом обнаружить клеща на собаке можно в считанные минуты. Шерсть пса будет отображаться на экране серо-синеватым цветом, а клещ – белым.

Как найти клеща у собаки с помощью iPhone: видеоинструкция

Ранее пользователи iPhone нашли способ очистить 7 ГБ памяти, отключив одну функцию. Лайфхак пригодится владельцам свежих смартфонов Apple, которые не использует трендовые ИИ-функции.

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