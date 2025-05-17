Он отметил, что нельзя упускать возможность мирных переговоров.

Возможность встречи российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в Стамбуле рассматривалась как исторический шанс.

Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Hurriyet. Он отметил, что за Турцией заминки нет, главный игрок в этих переговорах Путин.

"Трамп также является доминирующим игроком. В такой же ситуации находится и Зеленский", - отметил Эрдоган.

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Он добавил, что встреча делегаций двух стран в Стамбуле крайне важна для прекращения войны и установления мира в регионе.

Турецкий президент отметил, что с самого начала прилагает интенсивные усилия, чтобы положить конец войне и достичь справедливого мира.

"Мы не просто говорим "положите конец войне", мы также предлагаем методы, готовим почву и призываем к этому. Прежде всего, чтобы война закончилась, необходимо заставить замолчать пушки и заговорить дипломатию. Необходимо начать мирные переговоры, и эту возможность нельзя упускать. Эту войну невозможно завершить посредством оружия. Наше самое большое желание — добиться окончательного результата мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить нашу посредническую роль, чтобы положить конец этой войне. Мы приложим все усилия для того, чтобы каналы диалога оставались открытыми, а переговоры между сторонами продолжались", - сказал Эрдоган.

Переговоры в Стамбуле

Немецкий министр обороны Борис Писториус отметил, что ничто не указывает на "серьезное стремление" Путина к мирному решению". Он отметил, что Путин ясно дает понять, что в настоящее время он "абсолютно не заинтересован" в прекращении войны.

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