Один из ингредиентов является основным продуктом в китайской кулинарии для приготовления густых соусов.

В новой кулинарной книге от команды Bonnie’s в Бруклине Salt Sugar MSG есть выдающийся рецепт яичницы-болтуньи в гонконгском стиле, пишет epicurious.com.

Отмечается, что этот рецепт Кэлвина Энга и Фиби Мельник имитирует приготовления блюда, которое можно найти в меню Cha Chaan Teng. Эти рестораны являются отличительной частью кулинарного ландшафта Гонконга, настолько, что государственные служащие когда-то пытались внести их в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Яичница по-гонконгски - что нужно добавить

Как пишет издание, чтобы придать яичнице шелковистую текстуру, Энг и Мельник добавляют в нее два важных компонента: кукурузный крахмал и сгущенное молоко.

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Кукурузный крахмал является основным продуктом в китайской кулинарии для приготовления густых соусов. В яйцах он выполняет ту же функцию загустителя, способствуя формированию структуры и предотвращая пережаривание. Это означает, что яйца будут влажными и нежными, даже если вы немного передержите их на огне, говорится в публикации.

Сгущенное молоко же придаст яичнице ореховую, карамельную кремовость, добавили в epicurious.com.

Подавать яичницу по-гонконгски можно горкой поверх белого риса с зеленым луком и замаринованными огурцами, или же на молочной булочке с ветчиной и плавленым американским сыром, как советуют авторы рецепта.

Напомним, ранее УНИАН писал, как сделать вкусную яичницу-болтунью.

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