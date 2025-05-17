Спустя год после запуска Vision Pro отзывы пользователей свидетельствуют о том, что оно не оправдало ожиданий.

Год назад Apple выпустила шлем смешанной реальности ​​Vision Pro. Он должен был совершить революцию и позиционировался как замена iPhone, но многие пользователи называют гаджет бесполезным и жалеют о покупке, выяснили в Wall Street Journal.

Издание провело опрос среди владельцев Apple Vision Pro с ценником 3500 долларов (~150 000 грн). Участники опроса отмечают, что устройство очень громоздкое и занимает много места при перевозке. Некоторые владельцы жалуются на физический дискомфорт при длительном использовании.

"Через час уже невозможно терпеть эти очки – хочется их снять. Я бы никому не рекомендовал покупать Vision Pro, разве что вы очень богаты и не знаете, куда потратить деньги", – рассказал один из владельцев.

"Появление в общественном месте с Vision Pro на голове часто вызывает недоуменные или насмешливые взгляды", – добавил другой.

"Очки просто собирают пыль. Думаю, я пользовался ими раза четыре за год. Они слишком тяжелые", – отметил еще один участник опроса.

При этом некоторые из этих пользователей отмечают, что не списывают Vision Pro со счетов полностью. Несмотря на свои в целом не очень положительные впечатления, они считают, что устройство опередило свое время и обладает большим потенциалом – при условии дальнейшего развития.

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Аналитики соглашаются: Apple, возможно, слишком рано выпустила Vision Pro на рынок, не доработав экосистему и не обеспечив достаточного количества контента. В частности, буквально все жалуются на очень малое количество приложений и сценариев использования.

В Apple недовольны продажами и отложили разработку второго поколения Vision Pro. Вместо этого Купертиновцы сосредоточатся на более доступной версии AR-шлема – она может выйти в этом году и будет стоить не дороже 1500 долларов, то есть на уровне с топовым iPhone.

СМИ сообщают, что следующим большим проектом Apple станут домашние роботы. Компания уже начала работать над мобильным роботом, который мог бы следовать за людьми по дому, а также имеет готовое настольное устройство с роботизированной рукой и экраном.

В то же время Apple готовится к масштабному "ренессансу" своих устройств в 2027 году – к 20-летию iPhone. Ожидается выход стеклянного iPhone, робота и умных очков.

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