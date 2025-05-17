Россия начали делать ставку на множество небольших стартапов вместо крупным авиазаводов.

Россия начала стремительно развивать собственную индустрию производства дронов, скопировав украинский опыт в этой отрасли. Об этом пишет российское оппозиционное издание Insider.

Вместо централизованных закупок у крупных оборонных компаний российское государство теперь массово спонсирует небольшие стартапы по производству беспилотников.

"Гаражные стартапы превратились в крупнейшие российские бизнесы, привлекшие уже более 200 млрд рублей в виде инвестиций и получающие не менее 130 млрд рублей выручки в год", – пишет издание.

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Многие такие компании скрывают профиль своей деятельности, маскируясь под службы доставки пиццы, агропредприятия и т.п.

По данным Insider, за последние два года в России было открыто рекордное за всю историю количество новых компаний, работающих в сфере производства авиатехники, — 407. Не менее 140 из них занимаются беспилотниками.

Помимо новых стартапов к производству дронов подключились и старые конструкторские бюро, существующие с советских времен. Чтобы обеспечить работу этих компаний, Россия втрое нарастила импорт компонентов из Китая, тогда как закупки готовых китайских дронов почти сошли на нет, пишет издание.

Одним из крупнейших игроков на рынке стала московская компания "Центр управления городской аэромобильностью" (ЦУГАМ), которая в прошлом пыталась заниматься разработкой дронов-доставщиков для коммерческого сектора. Сегодня она владеет долей в большинстве российских компаний, производящих беспилотники для войны.

В прошлом году эта компания получила 60-миллиардный грант из городского бюджета Москвы. Часть этих денег пошла на открытие производства в оккупированном Луганске на базе местного авиаремонтного завода. Также компания обучает операторов дронов на территории гаражного кооператива в оккупированном Севастополе.

На масштабы производства дронов в России указывает, например, тот факт, что производитель разведывательных БПЛА Supercam выкупил и переоборудовал под производственные цеха торговый центр "Солнечный" в Рязани.

Война в Украине: российское оружие

Как писал УНИАН, на фронте россияне наращивают количество атак дронами нового типа, усиленными технологиями искусственного интеллекта. Сейчас украинские военные ищут методы противодействия этим беспилотникам.

Также мы приводили данные американской разведки о том, сколько ракет есть у РФ сейчас и сколько она способна производить в год. Темпы производства не слишком впечатляющие, но этого достаточно, чтобы терроризировать Украину.

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