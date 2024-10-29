Он считает, что такой шаг свидетельствует о слабости России.

Отправка войск КНДР на помощь России в ее войне против Украины свидетельствует о слабости РФ, но все же может иметь реальное влияние на поле боя. Такое мнение высказал бывший Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО, отставной адмирал Джеймс Ставридис.

"Я думаю, что это действительно вызывает беспокойство с точки зрения военной силы, ноу-хау и дисциплины. Северная Корея – это страна, которая является просто милитаризованным государством. Эти войска, которые сейчас тренируются в России, попадут на фронт. Я видел цифры от 3 000 до 12 000. Это значительное военное пополнение для России, которая так много теряет", – сказал он в комментарии CNN.

Он добавил, что такой шаг свидетельствует о слабости России.

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"Поверьте мне, Владимиру Путину не нравится образ того, что он идет на коленях к Ким Чен Ыну, чтобы получить войска для продолжения наступления. Это признак слабости России, но это может иметь реальное влияние на поле боя", – констатировал Ставридис.

Войска КНДР в войне РФ против Украины: последние новости

CNN сообщает, что часть солдат КНДР уже находится в Украине. Отмечается, что на Западе ожидают, что их будет становиться больше, поскольку северокорейские военные завершают подготовку и движутся к линии фронта.

Ранее представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер заявил, что на восток России отправили около 10 тысяч военных из Северной Кореи. Они могут присоединиться к российским силам неподалеку от Украины уже в течение нескольких недель.

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