По словам немецкого министра, РФ угрожает всем странам в регионе Балтийского моря.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль (ХДС) анонсировал усиление наблюдения после того, как российский теневой флот заподозрили в диверсиях на кабелях и трубопроводах в Балтийском море. Об этом сообщает Zeit.

"Ситуация с угрозами в последние месяцы становится все более серьезной. Оборванные кабели, прерванные сигналы и подозрительные суда вызывают у нас большое беспокойство", - отметил он.

Вадефуль также заявил о новых санкциях против теневого флота РФ.

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"Мы, как соседи, НАТО и ЕС, делаем все возможное, чтобы противостоять гибридным угрозам, в том числе посредством дальнейшего патрулирования. Россия угрожает всем нам в регионе Балтийского моря", - подчеркнул министр.

По словам Вадефуля, теневой флот является риском для безопасности, поэтому ЕС "непосредственно введет дальнейшие санкции" против этих кораблей.

"Это также поможет Украине, потому что теневой флот ежедневно перевозит нефть, которую Россия продает в обход санкций", - добавил политик.

Теневой флот РФ - что известно

Отмечается, что теневой флот - это танкеры и другие грузовые суда, которые Россия использует для избежания санкций, к примеру, во время транспортировки нефти.

В последние месяцы такой российский флот подозревали в диверсиях на кабелях и трубопроводах в Балтийском море. После чего подводная инфраструктура региона находится под усиленным наблюдением.

Напомним, что 17 пакет санкций ЕС против России должны официально принять на встрече министров иностранных дел в Брюсселе 20 мая. В частности, в пакет будут входить ограничения в отношении теневого флота РФ.

В то же время министр иностранных дел Латвии Байба Браже отмечала, что около 84% российского экспорта сырой нефти проходит через Балтийское море с помощью теневого флота. Это более чем треть доходов бюджета РФ.

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