В рамках этого обмена Украина будет возвращать на свободу всех, кого сможет забрать.

На следующей неделе может состояться крупнейший обмен военнопленными между Украиной и Россией за все время войны. Ожидается, что обмен состоится по принципу "тысяча за тысячу".

Об этом руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал в комментарии ТСН.

"Надеюсь, это произойдет на следующей неделе. Относительно списков, вы же понимаете, будет обмен, скажем так, - кого сможем забрать, того будем забирать, и так же отдавать", - сказал Буданов.

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Также руководитель ГУР не видит особых проблем, чтобы осуществить обмен по формуле "тысяча на тысячу".

Обмен пленными - последние новости

Как сообщал УНИАН, 16 мая в Стамбуле по итогам встречи делегации Украины и России министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что был обсужден вопрос обмена военнопленными. Как отметил Умеров, было договорено осуществить обмен по принципу "1000 на 1000" в ближайшие дни.

6 мая из российской неволи домой вернулись 205 украинских бойцов. В частности, трое украинских офицеров и 202 солдата и сержанта. Среди освобожденных воинов - представители Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.

19 апреля из российского плена тогда вернулось 277 украинских защитников.

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