Акцентируется, что представители Европы и всего свободного мира должны объединиться против российских переговорщиков.

Только смелые оптимисты могут рассматривать Стамбул как важную веху на пути к миру в Украине. Реалистично, что эта преступная война закончится только тогда, когда Украина стабилизирует фронт с помощью Запада, а Европа восстановит надежный военный потенциал сдерживания против России. Это огромная задача, но при наличии необходимой политической воли в Европе она не является непреодолимой, пишет Neue Zürcher Zeitung.

Отмечается, что даже спустя четыре года после масштабного российского вторжения сохраняется ошибочное предположение, что это территориальный спор между двумя соседями. Однако, как подчеркнули в издании, глава Кремля Владимир Путин ведет войну не только против Украины, но и против Запада в целом. Для него Украина - это всего лишь этап на пути к подрыву системы безопасности, созданной в 1991 году, ослаблению НАТО и возвращению Москве роли доминирующей державы на континенте.

"Путин никогда не делал секрета из этих военных целей. Поэтому не только украинская делегация, но и представители Европы и всего свободного мира должны объединиться против российских переговорщиков. Это был бы правильный сигнал против российского империализма", - говорится в статье.

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Кремлевский режим чувствует вероятность того, что в XXI веке крупные державы вновь поведут себя как хищники - сила закона уступит место праву сильного, добавили в NZZ:

"Чего вы хотите добиться за столом переговоров? Хищникам не рассказывают о преимуществах вегетарианства, вы вооружаетесь против хищников. Применительно к Украине это означает прекращение военного наступления России. Необходимо дать понять Кремлю, что цена его агрессивной политики слишком высока и может даже поставить под угрозу власть правящей клики".

В издании акцентировали, что у европейцев сейчас нет другого выбора, кроме как поддерживать Украину, ведь если она рухнет, то следующей под угрозой окажется восточный фланг НАТО.

"Москва уже готовит для этого почву с помощью пропаганды и военных реорганизаций. Учитывая усилия России по наращиванию вооружений, такая последующая война вполне возможна к концу десятилетия, о чем предупреждают некоторые разведывательные службы", - заявили в NZZ.

Указывается, что в этом контексте призыв к прекращению огня несостоятелен.

"Идея о том, что Путин может навсегда заморозить войну на нынешнем фронте, является западной мечтой. С его точки зрения, это означало бы признание тяжелого поражения. Он бы не достиг своих самых важных военных целей… Он не может внезапно отказаться от них - даже при всем пропагандистском искусстве было бы трудно скрыть от русского народа, что огромные затраты были напрасны", - говорится в статье.

Переговоры в Стамбуле: актуальное

Напомним, после состоявшихся переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 16 мая президент США Дональд Трамп отверг предположение о том, что РФ не полностью вовлечена в процесс украинского урегулирования. Он также заверил, что в случае необходимости может ввести "разрушительные" санкции против РФ, но предпочел бы не делать этого.

Как заявил турецкий чиновник CNN, переговоры между Украиной и Россией были "более позитивными, чем ожидалось": "Они были более позитивными, чем ожидалось. Они не использовали обвинительный язык".

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