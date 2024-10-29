КНДР вступила в войну: Пентагон рассказал о перемещении войск

Представитель министерства говорит, что Штаты "остаются обеспокоенными".

На восток Российской Федерации в целом отправили около 10 тысяч солдат КНДР. Они могут присоединиться к российским силам неподалеку от Украины уже в течение нескольких недель.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь американского Министерства обороны генерал-майор Пэт Райдер. По его словам, примерно несколько тысяч иностранных солдат переместились ближе к границе с Украиной в направлении Курской области. Меньшее количество уже присутствует в этом регионе:

"Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия хочет использовать этих солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинских сил. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, консультируясь с нашими украинскими партнерами и другими союзниками".

Войска КНДР на войне

Напомним, что Северная Корея отправила на помощь России своих военных. В Украине сообщали, что речь идет об офицерах, которые обучают россиян, и солдатах.

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Кремлевский правитель Путин публично говорил о договоре между Россией и КНДР, согласно которому страны обязаны помогать партнеру в случае нападения.

В украинской разведке сообщали, что первые солдаты КНДР уже прибыли на территорию Курской области.

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