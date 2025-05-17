Коты являются очень интересными домашними животными, поэтому их поведение иногда может быть непонятным.

Если у вас есть кот, то вы знаете, что этих животных иногда сложно понять. Они могут одновременно переворачиваться на спину, чтобы им погладили живот, но потом сразу кусают вас. Поэтому в Your Tango объяснили, как понять, нравитесь ли вы коту.

В частности британский клинический специалист по поведению животных Аманда Кэмпион рассказала, что есть пять главных способов, которыми коты проявляют свою любовь, однако часто их не замечают хозяева, поэтому создается впечатление, что кот игнорирует их лицо.

Медленное моргание

Людям может показаться, что кот просто сонный, поэтому медленно моргает, однако это может говорить о чем-то большем.

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"Если ваш кот медленно моргает на вас, попробуйте медленно моргнуть в ответ. Это знак того, что он вас любит, и это кошачье общение, которое выражает доверие и привязанность", - отметила Кэмпион.

Битье по голове

По словам эксперта, битье по голове является способом для вашего кота обозначить вас как своего, обмениваясь запахами.

"Коты также бьются головами друг с другом, потому что имеют на голове пахучие железы, которыми они метят территорию и устанавливают социальные связи. Поэтому если они делают это с человеком, вы официально считаетесь их собственностью", - заверила Кэмпион.

Коты приносят вам подарки

Специалист говорит, что иногда это могут быть носки или игрушки, а иногда мертвый жук или даже птичка.

"Это их способ поделиться с вами, продемонстрировать привязанность и то, что вы являетесь частью их семьи", - добавила эксперт.

Они спят с вами

Сон является самым опасным временем суток для любого животного, поскольку если бы оно было в дикой природе, то именно тогда, скорее всего, на него напали бы хищники. Поэтому если кот хочет спать с вами, то это большой знак доверия.

"Они очень уязвимы, поэтому если они разделяют с вами это время, они чувствуют себя защищенными и в безопасности, и они любят вас", - объяснила Кэмпион.

Кот крутит хвостом

Коты используют свои хвосты для общения во многих случаях. Когда они переплетают их вместе, то показывают социальные связи с другими котами и используют их для обозначения похожих вещей с людьми.

Другие интересные факты о котах

Ранее стало известно, почему коты рыжие. По словам ученых, рыжие и черные пятна у котов образуются, потому что на ранней стадии развития одна X-хромосома в каждой клетке случайным образом отключается. Таким образом создаются области с различными активными генами окраски шерсти, что приводит к появлению отдельных пятен.

Также сообщалось, что в США нашли кота, который имеет самый длинный хвост в мире. Речь идет о мейн-куне мистера Пагсли Аддамса, который стал рекордсменом Книги рекордов Гиннеса за "самый длинный хвост среди живых домашних котов".

"Лучшая новость заключается в том, что Пагсли может продолжать бить свой собственный рекорд. Ему всего два года, а мейн-куны могут расти до четырех-пяти лет!", - отметили эксперты.

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