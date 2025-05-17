Пакет охватит 4 санкционных направления и будет вкючать более 130 отдельных санкций.

Новый пакет санкций, который Евросоюз планирует ввести против России, будет "самым масштабным в истории", поскольку охватит сразу четыре санкционных режима. Как сообщила высокопоставленная чиновница Евросоюза, о пакете будет объявлено 20 мая на заседании Совета ЕС по иностранным делам, пишет DW.

Отмечается, что будут введены ограничительные меры в отношении РФ в рамках четырех санкционных режимов: за войну в Украине, за нарушения прав человека, за гибридную войну и за применение химического оружия.

Всего будет принято более 130 отдельных санкций, в том числе против российского военно-промышленного комплекса, "теневого флота" и его пособников, поставщиков России санкционных товаров из третьих стран, а также распространителей пропаганды и дезинформации.

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Как сообщила представитель Еврокомиссии, в рамках 17-го пакета санкций за российскую агрессию в Украине в санкционные списки будут внесены 75 новых юридических и физических лиц, а также 200 судов "теневого флота". В результате число лиц в этом санкционном списке ЕС превысит 2500, а судов - 300.

В рамках санкционного режима ЕС за гибридную деятельность будут введены секторальные меры, а также индивидуальные санкции против 27 физических и юридических лиц в РФ.

В рамках глобального санкционного режима Евросоюза за нарушения прав человека в санкционные списки будут внесены еще 28 физических и юридических лиц из России.

Кроме того, чиновница ЕС сообщила о планируемом применении против России санкций за использование химического оружия. По ее словам, речь идет о химических средствах подавления массовых беспорядков, которые употребляются российской стороной в качестве средства ведения войны в Украине.

Санкции против России

Как сообщал ранее УНИАН, в среду, 14 мая, послы ЕС дали "зеленый свет" 17-му пакету санкций против России. А 16 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз работает над новыми масштабными санкциями в отношении РФ.

В частности, она предложила ввести санкции против газопровода "Северный поток", соединяющего Россию с Европой, банковского сектора России и теневого флота, который Москва использует для обхода нефтяных санкций. Также глава Еврокомиссии сообщила о планах снизить лимит цены на нефть, который определяется на уровне G7.

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