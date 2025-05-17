Ольга Мерзликина ранее заявила, что именно это стало причиной развода.

Развод украинского комика и военнослужащего Третьей штурмовой Виктора Розового не обошелся без скандалов. Жена звезды "Лиги смеха" Ольга Мерзликина обвинила его в изменах. Именно это, по словам женщины, стало причиной решения о разводе.

"Официально - подали заявление на развод из-за измен Виктора во время наших отношений", - объявила Ольга в Instagram.

После волны хейта в сети Розовый опубликовал пост в Instagram в котором опроверг обвинения Мерзликиной и объявил, что уже бывшая пара подписала контракт с условиями публичного обсуждения причин разрыва.

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"Я, конечно, не идеален. Особенно теперь. Но не настолько как некоторые считают. Поэтому я хочу очертить границы моей неидеальности: жене я не изменял, в браке никаких измен не было. Для меня это важный момент, потому что когда я беру на себя обязанности - я их выполняю. Мы попытались создать семью, у нас не получилось", - заявил Розовый.

Комик не вдавался в детали этого решения, отметив, что причин было несколько. Виктор добавил, что Ольга была для него близким человеком.

"Мне важно было разойтись достойно. Поэтому я сам подписал контракт, в котором мы договорились, что именно Ольга озвучивает о причинах нашего развода (нападки на себя я готов принимать достойно), а также о том, что дальше в интервью мы оба воздерживаемся от подробностей", - добавил он.

Розовый признался, что для принятия этого опыта нужно время, а также призвал уважать его частную жизнь и воздержаться от навешивания ярлыков.

К слову, Розовый женился на Ольге в марте 2024 года. После свадьбы он ушел на фронт, где получил осколочное ранение в голову. Мужчина перенес несколько операций и до сих пор проходит тяжелую реабилитацию.

Несколько дней назад комик объявил о разводе. "Никто никого не бросал, мы встретились и по-взрослому все обсудили, приняв такое решение!", - сказал Розовый.

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