По словам дипломата, еще вчера в Стамбуле у России был шанс доказать готовность прекратить кровопролитие, но она и в дальнейшем выбирает путь насилия.

Российская Федерация демонстрирует на просто отсутствие воли к миру, а продолжает осуществлять целенаправленный террор против мирного населения.

Таким образом посол ЕС в Украине Катарина Матернова прокомментировала российскую атаку на автобус с гражданскими в Сумской области, в результате которой были убиты девять человек.

"Пока Украина искренне и последовательно демонстрирует миру свое стремление к миру, Россия продолжает прибегать к двойным стандартам и выбирает путь насилия вместо дипломатии", - подчеркнула Матернова.

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В частности, она отметила, что еще вчера российская делегация сидела за столом мирных переговоров в Стамбуле, и у нее был шанс доказать свою готовность прекратить кровопролитие.

В то же время, сегодня Россия снова прибегла к убийству.

"Это не просто отсутствие воли к миру - это военные преступления. Это целенаправленный террор против мирного населения", - отметила Матернова.

По ее убеждению, Россия должна подвергнуться еще более жесткому давлению со стороны всего демократического мира.

Посол считает, что справедливость должна победить.

Российская атака на гражданский автобус в Сумской области - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня утром российские захватчики совершили удар дроном "Ланцет" по рейсовому автобусу возле Белополья на Сумщине. Это нападение унесло жизни девяти человек. Еще семеро ранены, трое из них - в тяжелом состоянии.

Среди девяти погибших семья - отец, мать и дочь, супруги - учительница и железнодорожник. Также женщины пенсионного возраста и 2 или 3 мужчины. Личности некоторых из погибших пока не установлены.

17 и 18 мая в Сумской области объявили днями траура.

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