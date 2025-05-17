'Делайте Америку великой': в США серийный убийца перед казнью обратился к Трампу

Всего этот маньяк признался в убийстве около 70 человек, но потом отказался от этих слов.

В США серийный убийца Глен Роджерс в последнем слове перед казнью внезапно обратился к президенту Дональду Трампу заявил о поддержке его политики, сообщает Associated Press

Смертный приговор в отношении 62-летнего серийного преступника, который убил двух женщин в 1995 году, исполнили в четверг в тюрьме штата Флорида путем смертельной инъекции.

Произнося последнюю речь перед казнью Роджерс заявил: "Президент Трамп, продолжайте делать Америку великой. Я готов уходить".

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Что известно о серийном убийце Глена Роджерса

Глен Роджерс - американский серийник, известный под прозвищем "Убийца Казанова". Он был приговорен к смертной казни за убийство 34-летней женщины, которую он встретил в баре. Ее тело обнаружили в номере мотеля, где они вместе останавливались. Несколькими неделями ранее он убил 33-летнюю женщину в Ван-Найсе, Калифорния.

Уже во время следствия Роджерс признался в убийстве около 70 человек, но потом отказался от этих признаний. Его подозревали в нескольких других убийствах, однако официально он был осужден только за два.

Это была пятая казнь во Флориде с начала года. В начале июня состоится следующая.

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