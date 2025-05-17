17 и 18 мая в Сумской области объявили днями траура.

В результате сегодняшнего удара по рейсовому автобусу возле Белополья Сумской области погибли 9 человек, среди них супруги - учительница и железнодорожник.

Как сообщили в отделе образования, молодежи и спорта исполкома Белопольского горсовета, Елена Евтушенко была директором Центра профессионального развития педагогических работников Белопольского городского совета. Ее муж Игорь работал в "Укрзализныце".

У них остался сын и 10-летняя внучка.

Видео дня

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что по предварительной информации, в Белополье россияне убили семью: отец, мать и дочь погибли от удара по рейсовому автобусу.

Как отмечал глава общины Юрий Зарко в эфире "Суспільного", личности некоторых из погибших пока не установлены. Подавляющее большинство это женщины пенсионного возраста, также погибли 2 или 3 мужчин.

Россияне нанесли удар дроном "Ланцет" по рейсовому автобусу возле Белополья - погибли 9 мирных жителей. Семь человек получили ранения, трое из них - в тяжелом состоянии.

В Сумской ОГА сообщили, что сейчас прорабатываются конкретные предложения по изменениям маршрутов: возможна временная корректировка или полный перенос некоторых направлений.

17 и 18 мая в Сумской области объявили днями траура.

Вас также могут заинтересовать новости: