Компромиссы должны быть с обеих сторон: Зеленский объяснил, почему РФ не выиграет войну

Трамп действительно может закончить эту войну, считает президент Украины.

Украина хочет закончить войну с Россией, и президент США действительно может это сделать, поскольку имеет прямой диалог с Путиным. Об этом во время общения с журналистами в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Не каждый имеет диалог. Он имеет его на одном уровне. Я думаю, что США значительно сильнее РФ. И вы можете видеть на примере этой войны, что США сильнее РФ. Именно поэтому я думаю, что он может сделать это. Возможно, они хотят найти компромиссы. Мы открыты к различным шагам. Но я говорю, что это должны быть компромиссы с обеих сторон. Россияне не выиграли эту войну и они этого не сделают", - сказал Зеленский.

В то же время президент заявил, что он не уверен, хочет ли на самом деле Путин завершать войну на тех условиях, в которых он находится сейчас. В частности, с теми потерями и без достижения целей, которые он ставил в начале войны.

"Но их экономика действительно устала. Их армия очень устала. Наша армия тоже устала, но мы честны, мы говорим об этом. Мы делаем все, что можем, с нашей армией. И они делают все, что могут. Но 35 тысяч погибших российских военных в месяц. И эта цифра будет расти. Это большие потери, их дело, заканчивать войну или нет", - добавил Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина проведет трехстороннюю встречу с РФ и США. По словам украинского лидера, речь идет о встречах делегаций, которые продлятся два дня - 23 и 24 января.

Также Зеленский заявил, что украинско-американские документы о прекращении войны почти готовы. Он отметил, что Украина работает "с полной честностью и решимостью, и это приносит результаты".

