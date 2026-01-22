Документы Украины и США о прекращении войны почти готовы, - Зеленский

Глава государства ожидает, что Россия будет готова прекратить агрессивную войну.

Совместные украинско-американские документы о прекращении войны, которую Россия ведет против Украины, почти готовы. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме.

"Сегодня мы встретились с президентом Трампом. Наши команды работают почти ежедневно. Это непросто. Документы, направленные на прекращение этой войны, почти готовы. И это действительно имеет значение", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил глава государства, Украина работает "с полной честностью и решимостью, и это приносит результаты". "И Россия тоже должна быть готова закончить эту войну, остановить эту агрессию, российскую агрессию, российскую войну против нас", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, как подчеркнул президент, давление на Россию должно быть достаточно сильным, а поддержка для Украины должна "расти еще сильнее".

Зеленский добавил, что предыдущие встречи с президентом Трампом позволили Украине получить ракеты для противовоздушной обороны. Также он выразил благодарность европейцам, которые тоже оказали помощь Украине.

"И сегодня мы также говорили о защите неба, а это означает - защиту жизней, конечно. И я надеюсь, что Америка будет продолжать быть с нами. И Европа должна быть сильной. И Украина готова помочь всем необходимым, чтобы гарантировать мир и предотвратить разрушение. Мы готовы помочь другим стать сильнее, чем они сейчас. И мы готовы быть частью Европы, которая действительно имеет значение – Европы настоящей силы, большой силы", – подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что сегодня Украина нуждается в этой силе для защиты украинской независимости.

"Но вы тоже нуждаетесь в независимости Украины, потому что завтра вам, возможно, придется защищать ваш образ жизни. И когда Украина с вами – никто не будет вытирать свои ноги о вас", - подчеркнул Зеленский.

Перспективы окончания войны

Как сообщает УНИАН, по данным СМИ , изначально планировалось, что в Давосе Украина и США подпишут два соглашения - о гарантиях безопасности и экономическом "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму около 800 миллиардов долларов.

В то же время, сегодня состоялась встреча Зеленского и Трампа в Давосе. По ее итогам обе стороны заявили, что встреча прошла хорошо.

