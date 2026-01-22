Украина проведет трехстороннюю встречу с США и Россией, – Зеленский

Речь идет о встрече в формате делегаций стран.

В Объединенных Арабских Эмиратах состоится трехсторонняя встреча с участием команд Украины, США и РФ. Об этом во время выступления в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Американская команда сегодня отправится в Москву. Они ждали нашей встречи с президентом Трампом. И сейчас они поедут, моя команда встретится с американской командой. Я думаю, что это будет трехсторонняя встреча в Эмиратах. Я думаю, это будет завтра и послезавтра. Это будет встреча, которая продлится два дня", – сказал Зеленский.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Украинская сторона заявила, что встреча была "хорошая". Трамп на вопрос журналистов также заявил, что "встреча была хорошая" и добавил, что "Все хотят, чтобы эта война прекратилась".

Между тем посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что имеет "оптимистический настрой" в отношении мирных переговоров. В то же время он отметил, что осталось решить один вопрос. Сам вопрос он не назвал, однако заявил, что стороны обсудили различные варианты и "кажется, что это можно решить".

