Несмотря на заявления Российской Федерации о том, что Купянск Харьковской области якобы находится под ее контролем, украинские бойцы держат город. Об этом рассказал начальник рекрутинга 10 корпуса Андрей с позывным "Стратег" в эфире "Мы-Украина".

"Наши военные воюют за улицы Купянска, за северную часть сейчас ведутся бои, но мы держимся крепко. Наши бригады 10 корпуса постоянно там присутствуют и держат оборону нашего города", - отметил воин.

В то же время "Стратег" отметил, что россияне пытаются наступать в некоторых частях города с помощью техники.

"Ну опять же, мы это отслеживаем и, как мы видим, они немного на Купянск фиксируются... они смещаются на Песчаное, где ведутся бои. И также некоторые из наших бригад держат больше направление Боровой", - добавил начальник рекрутинга 10 корпуса.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Силы обороны почти вычистили россиян из Купянска. Он отметил, что к ситуации на фронте надо относиться объективно, потому что российских захватчиков много.

"Как только больше российских военных подошло, они могут продвинуться. Продвижение идет не техникой, продвижение идет - 10, 20, 30 человек, потом они уничтожаются, потом они отходят. Безусловно, нам сложно, их больше. Но и потерь у них больше. Мы фокусируемся на выживании людей", - подчеркнул глава государства.

В то же время экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев назвал главную проблему обороны Волчанска, что на Харьковщине. По его словам, район вокруг города является проблемным участком фронта.

"Проблема удержания этих рубежей и позиций заключается в том, что у россиян там слишком короткое плечо логистического обеспечения, ведь от Волчанска до границы с РФ примерно 7 км. Враг может вовремя и почти бесперебойно получать все необходимое", - пояснил Селезнев.

